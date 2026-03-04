Трамп никогда не ест эту 'чертову рыбу': о каком блюде идет речь

Во время официальных визитов в Японию он выбирал бургеры вместо традиционных суши, оставаясь верным своим гастрономическим привычкам.

Президент США Дональд Трамп известен своими кулинарными предпочтениями, среди которых – любовь к фастфуду, в частности продукции McDonald's. В то же время есть блюдо, которое он категорически отказывается пробовать – сырая рыба, в частности суши, пишет The Takeout.

Еще в 1990 году во время поездки в Японию Трамп, по данным книги The Lost Tycoon: The Many Lives of Donald J. Trump, заявил, что не будет есть "чертову сырую рыбу". Вероятно, речь шла именно о традиционных японских суши, которые имеют глубокие культурные корни в стране.

Во время того визита бизнесмен предпочел более привычную для себя еду – бургер из McDonald's – вместо местных морепродуктов.

В 2017 году, уже как глава государства, Трамп снова посетил Японию. Тогдашний премьер-министр Синдзо Абэ даже в шутку учел гастрономические вкусы американского лидера: перед официальными переговорами ему предложили любимый бургер.

Подобные предпочтения имеет и первая леди Мелания Трамп, которая во время визита в 2019 году также отказалась от сырых морепродуктов.

Несмотря на то, что Япония считается одним из лучших мест в мире для дегустации свежей рыбы, любовь Трампа к бургерам оказалась сильнее кулинарных традиций "Страны восходящего солнца".

