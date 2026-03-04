Затягивание военной операции США и Израиля против Ирана имеет крайне негативные последствия для Украины, а Российская Федерация, наоборот, от этого выигрывает.

Так, для нас это чревато ростом дефицита ракет для ПВО, которых и так не хватает. И с каждым днем запасы ракет у США исчерпываются, а потребности и спрос возрастают. Напомню, за прошлый год было изготовлено всего 600 ракет для "Patriot". И если монархии Персидского залива и дальше будут сбивать иранские "Шахеды" ракетами "Patriot", имея при этом финансовую возможность покупать их втридорога, то для Украины это грозит очень серьезными последствиями. Ведь рф продолжает "клепать" баллистические ракеты, готовя новые массированные ракетные удары.

Еще один момент: чем дольше будут длиться боевые действия против Ирана, тем больше денег получит Россия с продажи нефти для финансирования войны против Украины.

Хуже того, в ЕС уже начались дискуссии о возобновлении покупок российского газа, так как один из ключевых поставщиков сжиженного газа для ЕС - Катар, уже приостановил производство и экспорт.

Цены улетели в космос гораздо сильнее, чем цены на нефть. Поэтому те, кто иронизирует по поводу реакции Кремля (вернее, ее отсутствия) на атаку его ключевого союзника, не понимают логику РФ.

Дело в том, что максимум , что Иран мог дать России в военном плане, он уже дал. Речь о технологии производства "Шахедов". Снарядов намного больше у КНДР. Подтверждения передачи иранских баллистических ракет России нет. По крайней мере, не было подтверждения их использования против Украины.

Следующий негативный момент – бизнесовая логика президента США Дональда Трампа. Он уже начал делать заявления о том, что во всем виноват Байден, который передавал ракеты Украине бесплатно, а их можно было бы продавать богатым монархиях Персидского залива. И уже опять оскорбляет Зеленского в своих постах. Так что, вполне возможно, в случае провала операции против Ирана, для Трампа Зеленский может стать "козлом отпущения".

Шансы на то, что режим аятолл устоит, растут с каждым днем. А плана "Б" у Трампа не было.

Было "Тегеран за 3 дня" - "Let's do it!" (аналогии напрашиваются сами собой, но от этого не легче).

Плюс, Кремлю также выгодно, что, очевидно, переговоры между Украиной и РФ при посредничестве США затягиваются. Россия точно попытается использовать это время для нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины. И уже, наверняка, готовит новые удары.