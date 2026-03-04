Кремль собирается продолжать войну против Украины как минимум до сентября, - ISW

Наиболее вероятным в Кремле считают сценарий, при котором текущая динамика военного времени сохраняется без радикальных изменений в военной или экономической сферах.

Кремль планирует продолжать войну против Украины как минимум до выборов в Госдуму РФ в сентябре 2026 года. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, источники кремлевского инсайдера заявили, что администрация российского диктатора Владимира Путина провела семинар для вице-губернаторов, работающих с внутренней политикой, чтобы определить ключевые сценарии, связанные с предстоящими выборами в Госдуму в сентябре 2026 года. Они рассказали, что планирование выборов будет сосредоточено на прогрессе РФ в войне против Украины.

Инсайдеры сообщили аналитикам, что Кремль проработал три сценария, все из которых предусматривают продолжение войны до выборов. Они отличались степенью стратегического успеха РФ в Украине и необходимостью мобилизации общественной поддержки.

По словам инсайдеров, наиболее вероятным в Кремле считают сценарий, при котором текущая динамика военного времени сохраняется без радикальных изменений в военной или экономической сферах России. Аналитики подчеркнули, что это свидетельствует о том, что Москва планирует продолжение войны против Украины как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше.

Сможет ли Россия захватить Одесскую область до 2027 года

Напомним, что в этом же отчете Института изучения войны (ISW) аналитики отметили, что российское военное командование продолжает устанавливать нереалистичные сроки для своих операций, которые не соответствуют реальным боевым возможностям РФ. В частности, россияне намерены захватить всю Донецкую, Луганскую и Одесскую области, а также продвигаться в Запорожской и Херсонской областях до 2027 года.

Аналитики подчеркнули, что российские цели в Одесской области демонстрируют, что Кремль сохраняет территориальные амбиции за пределами пяти украинских регионов. По их оценкам, РФ вряд ли сможет даже продвинуться к Одессе, не говоря уже о захвате всей области.

