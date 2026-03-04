На Майорке появился живописный пешеходный маршрут длиной более 100 километров

Маршрут пройдет по менее посещаемому восточному побережью острова.

Испанский остров Майорка славится своей невероятной природой, а потому его любят любители пешеходного туризма. И для них есть хорошие новости!

Как пишет The Independent, на менее посещаемой части Майорки открылась новая пешеходная тропа протяженностью 65 миль (около 105 километров).

Где пройдет новый маршрут

Тропа будет проходить вдоль восточного побережья острова, Левант, которое славится горным хребтом Серра-де-Льевант и живописными пляжами, включая Кала-Ратхада и Порто-Кристо.

Теперь туристы могут исследовать его по пешеходному маршруту Gran Recorrido del Llevant, разделенному на четыре примерно равные части, с максимальным набором высоты 248 метров за один день.

Участки этой длинной тропы включают в себя путь, соединяющий побережье Калес-де-Майорка с внутренними районами через сосновые леса и виноградники с Манакором.

После прибытия в Манакор прогулка продолжается вдоль традиционных ферм и грунтовых дорог, мимо музея вышивки, до Сон-Каррио.

Отсюда путь лежит через внутренние ландшафты, прибрежные участки и горные районы между Сон-Каррио и Артой, а заключительный отрезок пути – от Арты через исторический поселок Капдепера до прибрежной Кала-Мескиды.

К основным достопримечательностям маршрута относятся замок Капдепера, маяк Кала-Рахада, церковь Сант-Жоан-Баптиста и железнодорожный музей Сон-Каррио.

Также созданы две точки доступа в Сон-Масиа и на побережье Коста-дельс-Пинс для более коротких начальных и конечных точек маршрута, чтобы удовлетворить потребности туристов всех уровней подготовки.

Дополнительную информацию, включая карты и указания для скачивания, можно найти на сайте Gran Recorrido del Llevant.

