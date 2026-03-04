Артистка также призналась, что думает об образах певиц Jerry Heil и KOLA.

Известная украинская певица Наталья Могилевская эмоционально высказалась о Тине Кароль.

Артистка отметила, что они уже много лет знакомы. Наталья подчеркнула, что для нее коллега - яркий пример женственности.

"Она для меня пример женственности, сексуальности. Она вообще 20 лет продвигает в стране семейные ценности, целомудрие, красивую женственность. Она никогда не была агрессивно сексуальной. Она всегда нежная. Для моих девочек, для моих детей это очень важно, потому что очень много агрессии, секса, грязи", - подчеркнула Могилевская в комментарии для радиостанции Maximum.

Видео дня

Также исполнительница упомянула и двух молодых артисток Jerry Heil и KOLA. По ее словам, образы этих артисток также являются примером для младшего поколения.

"Девушки такие, как Тина Кароль, Jerry Heil, KOLA, я очень им благодарна за то, что они это делают", - подчеркнула Наталья.

Напомним, ранее Наталья Могилевская раскрыла секрет своего похудения. Звезда потеряла 25 килограммов.

Вас также могут заинтересовать новости: