'Оружия на всех не хватит': эксперт о дефиците ПВО на фоне событий на Ближнем Востоке

Украина рискует оказаться в конце списка на получение Patriot и как на это повлияет "коммерческий подход" Трампа.

Американские заводы просто не успевают штамповать оружие так быстро, как того требует ситуация в мире. Из-за этого Украина и другие союзники США могут столкнуться с жестким дефицитом вооружения в ближайшее время. Об этом в эфире проекта Эспрессо и Slawa.tv "Украинский фокус. Утро" предупредил военный аналитик и бывший советник командующего войсками США в Европе Марк Войджер.

"На фоне войны на Ближнем Востоке не следует ожидать, что производство оружия в США ускорится. Это даже заметно по производству боеприпасов, которые просты в изготовлении", - отмечает эксперт.

По его словам, ситуация с ПВО еще сложнее. "Если мы говорим о системах Patriot и ракетах к ним, то это один из самых сложных процессов в производстве. Поэтому я не могу представить, что эти системы будут производиться в большом количестве, если война на Ближнем Востоке будет продолжаться", - комментирует Войджер.

Кто первый в очереди за дефицитом

Расширить производство за один день невозможно, утверждает военный аналитик.

"Конечно, темп производства можно запустить, но опять же, речь идет о нескольких годах. Поэтому это фактически затрудняет поставки этих систем в Украину", - объясняет он.

Кроме технических проблем, в игру вступает большая политика и деньги. Бывший спецсоветник предполагает, что президент США Дональд Трамп может подходить к вопросу оружия как бизнесмен.

"Арабские страны уже пытаются как можно быстрее получить американские системы ПВО. Трамп же имеет только коммерческое мышление, поэтому Европа и Украина вряд ли первыми будут получать американское вооружение. Он скорее будет его продавать Катару, Объединенным Арабским Эмиратам и т.д", - считает Войджер.

В то же время эксперт возлагает надежды на решимость Евросоюза. По его прогнозу, европейские лидеры имеют шансы самостоятельно решить эту проблему: найти средства на закупку систем Patriot и активнее развивать собственное производство средств ПВО.

Оборонный потенциал Украины

Ранее УНИАН писал, что Украина начинает внедрение модели "управляемого экспорта" вооружений, которая позволит продавать излишки оборонной продукции за рубеж только после полного обеспечения потребностей собственного фронта. Главный акцент делается на формате "Build with Ukraine" - совместном производстве с иностранными партнерами, что помогает привлекать международные инвестиции и масштабировать украинские технологии. При этом доступ к закупкам получат только те страны, которые реально поддерживали Украину в ее борьбе. Это делает оружие инструментом укрепления стратегических союзов. Полученные от продажи средства планируется направлять на расширение внутреннего производства для нужд ВСУ, а первые шаги в этом направлении уже сделаны через создание оборонных кластеров в Германии и Великобритании.

Добавим, что Украина предложила странам Персидского залива свой уникальный опыт борьбы с иранскими дронами "Шахед", что стало критически актуальным после недавних атак Ирана на американские базы и Дубай. Главное преимущество украинского подхода - создание дешевой и эффективной многоуровневой ПВО, которая использует недорогие беспилотники-перехватчики вместо дефицитных ракет стоимостью в миллионы долларов. Владимир Зеленский озвучил условие для такой помощи: лидеры региона должны заставить Путина прекратить огонь на срок от двух недель до двух месяцев. Западные эксперты отмечают, что опыт ВСУ, которые сбивают более 70% целей с помощью дешевых систем, имеет для союзников в Персидском заливе реальное стратегическое значение.

