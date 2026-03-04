Украине грозит пенсионный кризис: аналитик объяснил суть проблемы

В Украине демографическая нагрузка на солидарную пенсионную систему стремительно растет. Уже скоро на одного работающего будет приходиться два-три пенсионера, и эта тенденция вряд ли изменится, говорится в статье УНИАН.
По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, в таких условиях государство не сможет обеспечить необходимый уровень пенсионных расходов. Ситуацию осложняет и то, что после войны значительно возрастет количество военных пенсионеров, которым также нужно гарантировать достойные выплаты.
"Работники, которые сейчас работают, не смогут самостоятельно покрыть потребности системы", – подчеркнул эксперт.
Шевчишин отметил, что подобная проблема характерна для многих стран с быстрым старением населения. Часто ее пытаются компенсировать повышением пенсионного возраста. В то же время это, по мнению аналитика, свидетельствует о неспособности государств полноценно финансировать пенсии в рамках действующей солидарной модели и лишь откладывает необходимость системных изменений.
Эксперт убежден, что Украине не обойтись без полноценного запуска второго и третьего уровней пенсионной системы – обязательных и добровольных накоплений. В рамках обязательной системы часть отчислений из заработной платы направляется в пенсионные фонды, что позволяет гражданам, в частности 30-летним, уже сейчас формировать собственный финансовый ресурс на старость.
Однако на практике реализация такой модели будет сложной. По словам Шевчишина, как довоенная статистика, так и нынешняя ситуация свидетельствуют об отсутствии у значительной части граждан сбережений даже на один месяц жизни. Поэтому дополнительные отчисления в пенсионные фонды для многих остаются непосильными, и у государства пока нет быстрого решения этой проблемы.
Пенсии в Украине – последние новости
С 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев были проиндексированы на 12,1%. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, такой размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год и позволит поддержать уровень доходов людей в условиях роста цен.
При этом Кабинет министров применит дифференцированные коэффициенты, чтобы сократить разрыв между размерами выплат. Пенсии, назначенные или начисленные после 2021 года, будут индексироваться по более низким коэффициентам.