Иран предложил Украине выразить скорбь по убитому Хаменеи: что ответил посол

Иранский посол направил украинскому сообщение об открытии книги скорби по погибшему лидеру.

Посольство Ирана в Южно-Африканской Республике направило посольству Украины в этой стране сообщение об открытии книги скорби по убитому лидеру Ирана Али Хаменеи и его соратникам. Свой ответ иранцам посол Украины в ЮАР Александр Щерба обнародовал в Facebook.

По словам Щербы, он напомнил иранским дипломатам, что "как военные союзники Российской Федерации лидеры Ирана запятнали себя кровью тысяч украинских граждан – мужчин и женщин, детей и пожилых людей, – убитых с помощью печально известных иранских дронов "Shahed" и другой военной технологии".

"Ваши лидеры были соучастниками бесконечного горя, которое пережили гражданские украинцы. Как верующий человек я стараюсь не радоваться смерти других людей – даже тех, кто сознательно решил быть мучителем моего народа, который не сделал вам ничего плохого. Но как человек, который три года жил в Киеве под ежедневные завывания иранских машин смерти, я не могу не желать, чтобы каждый преступник получил по заслугам за то, что совершил. Если не перед людьми, то перед Богом", – говорится в ответе украинского посла.

Щерба добавил, что хотя и не испытывает личной неприязни к иранскому послу, однако не будет выражать скорбь по поводу смерти иранских лидеров.

"Надеюсь, Вы понимаете, что я не буду выражать скорбь по поводу людей, чья смерть у меня скорби не вызывает", - отметил он.

Гибель Хаменеи

Как сообщал ранее УНИАН, 28 февраля в результате ракетной атаки по Ирану погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По словам президента США Дональда Трампа, Хаменеи не смог избежать "разведывательных возможностей и высокотехнологичных систем отслеживания" США и Израиля и, "как и другие лидеры, которые были ликвидированы вместе с ним, – ничего не мог сделать". Он считает это справедливым не только для народа Ирана, но и для всех "великих американцев и людей из многих стран мира".

Издание FT узнало подробности ликвидации Хаменеи. По его данным, американская разведка годами собирала данные через взломанные камеры наблюдения и мобильные сети, чтобы вычислить идеальный момент для удара. В тот день ЦРУ и Моссад точно знали, что Хаменеи будет проводить встречу с высшим руководством. По их мнению, это был уникальный шанс, поэтому действовать решили немедленно. В ЦРУ понимали, что после начала полноценной войны иранские лидеры просто исчезнут в подземных бункерах.

Новым верховным лидером Ирана назначили сына Али Хаменеи Моджтабу Хаменеи. Решение об этом было принято Ассамблеей экспертов - органом, который по конституции отвечает за избрание верховного лидера страны.

