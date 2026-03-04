Секрет долголетия без аптеки: привычка, которая действеннее любых добавок, - эксперты

Бесплатный метод, который работает эффективнее самых дорогих витаминов, но большинство людей его игнорирует.

В последние годы подход к медицине старения кардинально изменился: специалисты все чаще делают акцент не на общем количестве прожитых лет, а на качестве жизни без болезней. О ежедневной привычке, которая является ключом к долголетию, пишет издание Parade.

"Самый мощный антидот от преждевременного старения является бесплатным. Он не продается в виде таблеток, порошка или добавки. Он находится прямо за вашей дверью и, возможно, является самым недооцененным", - говорит эксперт по долголетию и автор книги "Внутренняя эпидемия" доктор Джон Ла Пума.

Привычка, которая продлевает жизнь

Минимум 30 минут движения ежедневно приносят гораздо больше пользы, чем употребление диетических добавок. Доктор Ниша Челлам из Parsley Health подчеркивает, что физическая активность является наиболее научно обоснованным методом продления жизни и укрепления здоровья. На данный момент не существует ни одного препарата, способного сравниться по эффективности с регулярными тренировками.

Упражнения - это бесплатная "фундаментальная медицина", которая не только укрепляет опорно-двигательный аппарат, но и улучшает настроение благодаря эндорфинам. Физическая нагрузка помогает организму лучше усваивать полезные вещества из пищи.

"Если бы физические упражнения можно было разливать в бутылки и продавать как таблетки, это был бы самый ценный и широко предназначенный фармацевтический препарат на планете", - отмечает Ла Пума.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Aging Research, подтверждает: движение снижает риск смертности от всех причин на 30–35% по сравнению с теми, кто ведет сидячий образ жизни.

Как говорит доктор Челлам, те, кто не ленится двигаться, обычно имеют стройную талию, крепкие мышцы и более здоровое давление. Помимо визуальных изменений, упражнения помогают нервной системе лучше справляться со стрессом, что заметно по более высокому показателю вариабельности сердечного ритма.

"Причина, по которой мировой рынок добавок достиг 150 миллиардов, заключается в том, что он создает ощущение действия в настоящем моменте, тогда как польза от регулярных физических упражнений требует усилий и времени, на которые у большинства из нас, как мы себя убедили, нет времени", – отмечает специалист.

Другие полезные советы

