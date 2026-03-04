Капитан ВМС объяснил, какой фрегат мог попасть под удар в порту Новороссийска

Также Силы обороны поразили десантный катер врага.

На спутниковых снимках видно, что в результате атаки Сил обороны по порту в Новороссийске был поражен фрегат проекта 11356 РФ. Об этом рассказал Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020), в эфире Radio NV.

"Это один из трех фрегатов, которые были построены для Российской Федерации на Калининградском заводе "Янтарь". Там "Адмирал Эссен", который, кстати, уже был частично поражен нашей крылатой ракетой в начале войны. Второй – это "Адмирал Макаров", который является флагманом Черноморского флота. Ну и третий – "Адмирал Григорович", – сказал Рыженко.

Он отметил, что удар мог быть нанесен по кораблю "Адмирал Эсен". В то же время заметил, что россияне пытаются оперативно скрыть свои потери, в частности камуфлируя поражение корабля.

Видео дня

"Так было с "Иваном Хурсом". Пару лет назад наш дрон поразил его в море. Он находился чуть севернее пролива Босфор и осуществлял сбор информации по всем судам, кораблям, которые заходили в Черное море. И его там поразили наши дроны. И тогда он с небольшим опозданием зашел в Севастополь, показали очень красивую картинку, что он якобы очень нормальный, говорили, что это придумали украинцы. А буквально недавно был снимок, по которому очень много вопросов по надстройке, по корпусу корабля, все там ремонтируют", – пояснил Рыженко.

Также, по его словам, Силы обороны могли поразить в порту и десантный катер БК-16. Он отметил, что РФ использует их для патрулирования.

"Он небольшого размера – 17 м. Таких катеров мы очень много поразили на начальном этапе войны, используя в том числе Байрактары тогда, когда они осуществляли обеспечение оккупации острова Змеиный. Сам по себе факт того, что были возобновлены атаки по Новороссийску, – это для нас положительный сигнал. Потому что мы нашли эти слабые места в обороне", – добавил Рыженко.

Удар по Новороссийску: что известно

Ранее в сети сообщили, что в результате атаки Сил обороны Украины по Новороссийску дроны могли повредить сразу пять судов РФ. Отмечалось, что одно из них, вероятно, морской тральщик "Валентин Пикуль", могло получить значительные повреждения.

О том, что во время атаки мог быть поврежден именно "Адмирал Эсен", ранее отмечал и руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук. Он пояснил, что "Адмирал Макаров" покинул территорию Черного моря, тогда как два других фрегата там остались.

Вас также могут заинтересовать новости: