Капитан ВМС объяснил, какой фрегат мог попасть под удар в порту Новороссийска

На спутниковых снимках видно, что в результате атаки Сил обороны по порту в Новороссийске был поражен фрегат проекта 11356 РФ. Об этом рассказал Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020), в эфире Radio NV.
"Это один из трех фрегатов, которые были построены для Российской Федерации на Калининградском заводе "Янтарь". Там "Адмирал Эссен", который, кстати, уже был частично поражен нашей крылатой ракетой в начале войны. Второй – это "Адмирал Макаров", который является флагманом Черноморского флота. Ну и третий – "Адмирал Григорович", – сказал Рыженко.
Он отметил, что удар мог быть нанесен по кораблю "Адмирал Эсен". В то же время заметил, что россияне пытаются оперативно скрыть свои потери, в частности камуфлируя поражение корабля.
"Так было с "Иваном Хурсом". Пару лет назад наш дрон поразил его в море. Он находился чуть севернее пролива Босфор и осуществлял сбор информации по всем судам, кораблям, которые заходили в Черное море. И его там поразили наши дроны. И тогда он с небольшим опозданием зашел в Севастополь, показали очень красивую картинку, что он якобы очень нормальный, говорили, что это придумали украинцы. А буквально недавно был снимок, по которому очень много вопросов по надстройке, по корпусу корабля, все там ремонтируют", – пояснил Рыженко.
Также, по его словам, Силы обороны могли поразить в порту и десантный катер БК-16. Он отметил, что РФ использует их для патрулирования.
"Он небольшого размера – 17 м. Таких катеров мы очень много поразили на начальном этапе войны, используя в том числе Байрактары тогда, когда они осуществляли обеспечение оккупации острова Змеиный. Сам по себе факт того, что были возобновлены атаки по Новороссийску, – это для нас положительный сигнал. Потому что мы нашли эти слабые места в обороне", – добавил Рыженко.
Удар по Новороссийску: что известно
Ранее в сети сообщили, что в результате атаки Сил обороны Украины по Новороссийску дроны могли повредить сразу пять судов РФ. Отмечалось, что одно из них, вероятно, морской тральщик "Валентин Пикуль", могло получить значительные повреждения.
О том, что во время атаки мог быть поврежден именно "Адмирал Эсен", ранее отмечал и руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук. Он пояснил, что "Адмирал Макаров" покинул территорию Черного моря, тогда как два других фрегата там остались.