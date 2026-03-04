Дубинский обнародовал приговор суда по госизмене пророссийского блогера Шария

Блогера осудили по части 2 статьи 111 уголовного кодекса Украины.

Народный депутат Александр Дубинский в среду, 4 марта, опубликовал приговор суда по госизмене пророссийского блогера Анатолия Шария.

Решение суда датировано 03 июня 2025 года, хотя до этого дня оно не было опубликовано.

Согласно обнародованому решению суда, блогера осудили по части 2 статьи 111 уголовного кодекса Украины. Она предусматривает ответственность за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Это особо тяжкое преступление, которое карается лишением свободы на срок 15 лет или пожизненным заключением, с обязательной конфискацией имущества.

В решение суда указано, что скандальный блогер проживает на территории Королевства Испания - однако, по информации УНИАН от источников в испанских правоохранительных органах, Шарий еще весной 2024 года - после попытки неудачной инсценировки покушения на себя и жену - продал дом в Рода-де-Бера и переехал жить в другую страну ЕС.

Напомним, что УНИАН уже пытался записать интервью со скандальным блогером. Назначив встречу около своего дома, Шарий не вышел к журналисту, однако умудрился направить своего охранника, который представился "полиция специаль".

