Мир, а особенно КНР, внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Китай, в частности, интересуется статистикой иранских ударов - отслеживает типы ракет, количество, стоимость перехвата. И в этом контексте интересна логика сторон по обмену ударами.

Так, в атаках Ирана резко снижается как общее количество запусков, так и доля балистики - с 38% до 14% (от общего числа). Причина - поражение пусковых установок. Количество дронов так же падает. Но, судя по всему, против стран Аравийского полуострова пока используются старые (самые примитивные) образцы "Шахедов". Доля более совершенных ничтожно мала.

Крылатые ракеты Иран практически не использует (хотя имеет запас в несколько тысяч).

Логика США и Израиля - в уничтожении руководства страны, персонала пусковых и, собственно самих пусковых. Заводы, которые были на поверхности, были "вынесены" еще ранее.

Таким образом, комплекса для запуска балистических ракет, вероятно, хватает на 1-2 пуска. Один раз "засветились", на второй уже был прилет по ним. При этом, для "небольших" целей начинают использовать собственные аналоги "Шахедов"

В то же время, у государств "под ударом" истощаются ресурсы ПВО (о чем уже появлялась информация вчера и позавчера). Причем, если судить по кадрам перехватов, на одну цель страны Залива и зачастую Израиль расходуют от 2 до 4 ракет.

К тому же, Иран поразил два радара: один - раннего предупреждения о баллистике (AN/FPS-132 Block 5 - и если повреждения существенны, это очень плохо для США и Израиля), второй - к системе THAAD В ОАЭ (на аравийском полуострове осталось два).

С точки зрения обмена ракетными ударами имеем логику:

Израиль и США последовательно "выносят" пусковые, как только те обозначат себя (запуском ракет).

Расчет на то, что вскоре у Ирана не останется возможностей для атак как с точки зрения оборудования (например, пусковых), так и с точки зрения персонала - целеуказание, собственно рассчеты и т.д.

Иран работает на истощение систем ПВО и расчищает "слепые зоны". Расчет на наступление дефицита ракет к комплексам ПВО. И в этот момент Иран может "выложить козыри" - вспоминаем про ничтожно малую долю крылатых ракет и про достаточно старые модели шахедов.

Вопрос лишь в том, у кого ресурсы начнут заканчиваться быстрее.

На моменте, близком к истощению, стороны начнут договариваться.