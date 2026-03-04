Netflix выпустил финальный трейлер второго сезона популярного сериала 'One Piece' (видео)

Стриминговый сервис Netflix представил финальный трейлер второго сезона популярного сериала "One Piece".

Эпическое пиратское приключение выйдет уже на следующей неделе, а именно 10 марта на большие экраны.

"Впереди еще более злобные враги и опасные испытания. Луффи и Пираты Бриля отправляются в Великую Полосу - легендарный морской маршрут, каждый этап которого полон угроз и чудес. Во время путешествия по этому непредсказуемому пути в поисках самого большого в мире сокровища герои посетят причудливые острова и кучу новых грозных противников", - отмечают создатели ленты.

Что известно о сериале "One Piece"

Сериал основан на популярной манге японского художника Эитиро Оды. Эта эпическая морская сага рассказывает о персонаже Монки Ди Луффи, который ищет легендарное сокровище с целью стать королем пиратов. Франшиза приобрела популярность после выхода первого сезона в 2023 году.

Интересно, что сериал "One Piece" входил в 10-ку самых популярных сериалов в течение 8 недель, а также уверенно держал первую строчку в 75 странах мира. Лента стала одной из самых скачиваемых на Netflix и была номинирована на 11 наград. Кстати, ее уже продлили на третий сезон.

