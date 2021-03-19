На обстрел пророссийских боевиков наши защитники открыли ответный огонь.

Сегодня, 19 марта, боевики на Донбассе из минометов 120-го калибра обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Водяного.

В результате вражеского обстрела погиб украинский военный, сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, недалеко от населенного пункта Водяное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрел пророссийских боевиков наши защитники открыли ответный огонь.

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Ситуация на Донбассе: что известно

По состоянию на 17:00 19 марта в ООС сообщали, что российские оккупанты не нарушали режим прекращение огня на Донбассе.

18 марта в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военный из Хмельницкой области Виктор Пасека.

Главы МИД стран G7 призвали Россию прекратить разжигание войны на Донбассе.

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Автор: Александр Топчий