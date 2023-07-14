Бессрочный ордер обязывает ЮАР арестовать диктатора в случае его появления на их территории.

Хотя в Кремле заявляют, что российский диктатор Владимир Путин, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд, еще не решил, поедет ли на саммит БРИКС в ЮАР, в южноафриканской стране уверяют, что он примет участие очно.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что мероприятие состоится и все лидеры, включая Путина, будут присутствовать лично, пишет южноафриканское издание Eyewitness News.

"Ходили слухи, что это тоже может стать онлайн-саммитом – нет. Он будет лицом к лицу, глаза в глаза", – говорит Рамафоса.

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На саммите межгосударственного объединения, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, будут присутствовать, как ожидается, лидеры по меньшей мере 22 стран мира. Местом проведения станет крупнейший город ЮАР Йоханнесбург.

Саммит БРИКС - что нужно знать

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина в связи с его причастностью к депортации детей из Украины. Бессрочный ордер обязывает страны-участницы Римского статута – среди которых ЮАР – арестовать его в случае появления на их территории.

Международный ордер на арест диктатора стал настоящей проблемой для ЮАР. В течение последних месяцев Южно-Африканская Республика ищет способы и избежать ареста Путина, и провести августовский саммит БРИКС в Йоханнесбурге, на котором он бы присутствовал лично. В частности, сообщалось, что рассматривался перенос саммита в другую страну. Активно обсуждалось проведение саммита в онлайн-формате. Страна обещала участникам саммита дипломатический иммунитет, хотя он не имеет преимуществ перед любыми ордерами.

С попытками приостановить действия ордера МУС на арест связывали визит лидеров африканских стран в Украину, во время которого они презентовали свой мирный план.

В самом же Международном уголовном суде уверены, что в случае визита Путина ЮАР поступит правильно.

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