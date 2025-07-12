Россияне продолжают способствовать распространению пропаганды среди школьников.

Российские оккупанты планируют с 1 сентября 2025 года ввести должность "советника по воспитанию детей" при директоре в учебных заведениях на оккупированных территориях Херсонской области. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

В России заявили, что эти "советники" якобы станут наставниками и помощниками для школьников. В ЦПД отметили, что на самом деле оккупанты хотят ужесточить контроль за тем, что говорят на уроках учителя, а также способствовать распространению пропаганды среди школьников.

"Россияне на временно оккупированных территориях совершают культурный геноцид: системно идеологически обрабатывают детей, пытаются лишить молодежь национальной идентичности, культивируют ненависть к Украине, поощряют патриотически относиться к стране-агрессору и поддерживать оккупационную власть, готовят к службе в оккупационных войсках", - подчеркнули в ЦПД.

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В Центр противодействия дезинформации добавили, что международное давление на российские власти необходимо усиливать при помощи дополнительных санкций против организаций и лиц, причастных к милитаризации детей на временно оккупированных территориях Украины. Также призвали разработать глобальные механизмы мониторинга таких нарушений.

Россия "очищает" оккупированные територии Украины от "неугодных"

Ранее директор школы в оккупированном городе Камыш-Заря в Запорожской области Сергей Сердюк рассказал The Guardian, что его вместе с семьей депортировали за отказ преподавать российскую программу и запретили въезжать в страну на 40 лет. В издании подчеркнули, что в первые месяцы полномасштабного вторжения россияне использовали списки для выявления потенциально проблемных проукраинских членов общества на оккупированных территориях.

"Были случаи, когда они просто приходили к людям и говорили: "В ваших интересах исчезнуть отсюда, или нам придется отвести вас в подвал", и тогда люди уходили сами", - поделился с журналистами Сердюк.

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