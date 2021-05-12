Это первый визит после усиления присутствия российских войск возле границ Украины.

Военные атташе Швеции, Дании и Норвегии посетили украинских гвардейцев в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-службе группировка Нацгвардии ОС.

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«На базе 15-го Славянского полка (в/ч 3035 - УНИАН) иностранную делегацию ознакомили с особенностями функций Национальной гвардии в районе проведения операции Объединенных сил и представили образцы военной техники и вооружения, которыми комплектуются подразделения НГУ», - говорится в сообщении. Также делегация посетила один из блокпостов и ознакомилась с порядком перемещения через него.

В состав делегации вошли атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Швеции в Украине капитан 2-го ранга Бьорн Вильберн, атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Дании в Украине капитан 2-го ранга Феликс Эббестад и атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Норвегии в Украине подполковник Бойе Лиллеруд.

«Мы с другими представителями скандинавских атташе хотели посетить и пообщаться с представителями украинских привлеченных оборонных военных структур и с ОБСЕ. Это не первый наш визит на эту линию. Но это впервые после того, как Россия усилила присутствие своих войск возле украинских границ. Наша цель здесь - выяснить, как это повлияло на ход операции Объединенных сил и в целом на украинские формирования системы безопасности и обороны», - прокомментировал Лиллеруд.

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Автор: Инна Андалицкая