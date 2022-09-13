Оккупанты просто оставили завезенных из России учителей при отступлении.

Российских учителей, которые преподавали по "российским стандартам", в школах оккупированных территорий Харьковской области не было.

Об этом сообщает пропогандистское издание ТАСС со ссылкой на представителя так называемой оккупационной "военно-гражданской администрации области".

"Российских учителей, которых могли бы привлечь к ответственности за преподавание по российской программе, в области не было", - рассказал один из коллаборантов.

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В то же время там заявили, что сейчаснеизвестно, что с местными учителями, которые якобы "сотрудничали с Россией и были готовы преподавать по новой методике" оккупантов.

Напомним, оккупанты настолько спешили бежать из Купянска на Харьковщине, в который вошли ВСУ, что даже "забыли" учителей. Их привезли в город из РФ, чтобы "учить" местных детей и вбивать в головы маленьких украинцев пропаганду.

Позже вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что учителей из РФ, приехавших преподавать в оккупированные районы Украины, будут судить по статье о нарушении законов и обычаев войны. Их не будут рассматривать как пленных для обмена.

Как сообщал УНИАН, в школах Мариуполя учителя рассказывают первоклассникам, что они - "часть России", и что украинцы - "выдуманная нацистами нация".