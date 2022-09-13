Детей в оккупированном городе заставляют учить гимн России.

В школах Мариуполя учителя рассказывают первоклассникам, что они - "часть России", и что украинцы - "выдуманная нацистами нация".

Об этом в своем Telegram-канале написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Промывание мозгов детям стартовало. Первоклассникам рассказывают учителя, что они часть России. Домашнее задание - выучить гимн России", - рассказал он.

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Андрющенко обратил внимание на российские учебники, данные детям, где сказано, что "украинцев в России не существует".

"Особо талантливые коллаборанты уже рассказывают первоклассникам, что украинцы - выдуманная нацистами нация. Поэтому, когда речь идет о 15 годах заключения за измену учителям, - это вполне адекватное наказание за искалеченные детские души", - подчеркнул советник мэра.

Напомним, у всех школ в Мариуполе российские оккупанты забрали остатки украинских учебников. По информации, учебники отправляют на переработку. Также оккупанты заявили, что питания в школах Мариуполя не будет. Вместо этого они планируют выдавать родителям детей пайки.

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