Ситуация в разрушенной российскими войсками больнице крайне сложная.

В городе Изюм Харьковской области оккупанты разрушили центральную городскую больницу утром 8 марта. Сейчас ситуация в больнице сложная. В подвале остается много пациентов, которых не могут спасти.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Суспільне Харків.

Изюмская больница разрушена, в ней нет света, тепла и воды. Медики не могут помогать больным. Машины скорой помощи оккупанты обстреляли и они сейчас не работают.

В подвале больницы остаются пациенты - больные и тяжело раненые. Их не могут эвакуировать и предоставить медицинскую помощь, что ставит их жизнь под угрозу.

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