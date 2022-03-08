Новости Изюма / фото Facebook
В городе Изюм Харьковской области оккупанты разрушили центральную городскую больницу утром 8 марта. Сейчас ситуация в больнице сложная. В подвале остается много пациентов, которых не могут спасти.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Суспільне Харків.
Изюмская больница разрушена, в ней нет света, тепла и воды. Медики не могут помогать больным. Машины скорой помощи оккупанты обстреляли и они сейчас не работают.
В подвале больницы остаются пациенты - больные и тяжело раненые. Их не могут эвакуировать и предоставить медицинскую помощь, что ставит их жизнь под угрозу.