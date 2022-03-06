Однако данные учитывают жертвы лишь до 4 марта.

С начала военного вторжения России 24 февраля в Украине погибли более 350 мирных граждан и еще 707 человек получили ранения.

Эти данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которой среди погибших – 28 детей.

Статистика по регионам

В Донецкой и Луганской областях было зафиксировано 471 жертв (86 убитых и 385 раненых). В частности, 355 – на подконтрольной Украине территории, 116 – на оккупированной.

В других областях Украины было 265 убитых и 322 пострадавших.

По данным правозащитного бюро, большинство пострадавших погибли от взрывного оружия с большой площадью поражения, в том числе в результате обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиационных ударов.

Напомним, что в результате авиаударов российских оккупантов по жилым кварталам 3 марта в Чернигове погибли по меньшей мере 47 человек. В тот же день международный трибунал в Гааге начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину.

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