Поражены три вертолета Ми-8.

Дроны Главного управления разведки осуществили очередную удачную операцию в оккупированном Крыму, уничтожив дорогостоящую технику оккупантов.

Как сообщили в ГУР, авиапарк россиян на временно оккупированном полуострове сократился в результате успешной боевой работы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки".

"В результате операции поражены три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также - дорогостоящая российская РЛС 55Ж6У "Небо-У", - говорится в сообщении.

Разведчики показали кадры операции, в частности, снимок обломков одного из уничтоженных вертолетов Ми-8.

В августе бойцы ГУР эффектно поразили дорогой российский комплекс в оккупированном Крыму. Речь идет о радиолокационной станции (РЛС) 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф". "Очередной "Триумф" захватчиков на полуострове "ослеп" - похоже, это фиаско", - писали разведчики.

Впоследствии украинские ракеты "Нептун" ударили по оккупированному Крыму, недалеко от Армянска - там повреждены 6 катеров, погиб военнослужащий.

А в начале сентября в Крыму Силы обороны поразили два российских вертолета Ми-8 и буксир.

