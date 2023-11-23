Россияне применяют технику на промзоне, ведь там все еще есть остатки асфальта.

В последние дни на Авдеевском направлении оккупанты начали активнее вести наступательные действия.

Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии 24 Канала. По его словам, Россияне бьют по городу из большого количества различных средств артиллерии и продолжают сбрасывать на Авдеевку авиабомбы.

"В Авдеевке с 10 октября продолжаются, пожалуй, самые ожесточенные бои за всю войну, начиная еще с 2014 года. Ситуация тяжелая. Враг давит на Авдеевский коксохим, промзону, село Степное", - подчеркнул Барабаш.

По его словам, во время штурмов российские войска используют в основном пехоту. В то же время технику россияне используют на Авдеевской промзоне, где покрытие позволяет это делать - асфальт хоть и поврежден, но они могут по нему проехать. По флангам техники практически нет, ведь погодные условия этого не позволяют.

Ситуация под Авдеевкой - последние новости

Как сообщал УНИАН, на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 30 атак.

Военные сообщают, что российские оккупанты продолжают штурмы Авдеевки, разрушают сооружения в городе до фундаментов с помощью управляемых авиабомб (Кабов). Трудно понять или это третья волна штурма Авдеевки, потому что враг атакует город постоянно

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