Оккупанты пытаются сделать невозможным передвижение техники Сил обороны.

Российские оккупанты продолжают штурмы Авдеевки, разрушают сооружения в городе до фундаментов с помощью управляемых авиабомб (КАБов).

Об этом сказал офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов в эфире телемарафона.

Он отметил, что трудно понять или это третья волна штурма Авдеевки, потому что враг атакует город постоянно. "Враг совершает 10-30 штурмовых действий за день, авиацию применяет", - добавил Морозов. По его словам, увеличилось количество применения врагом КАБов, которые имеют огромный заряд и которыми можно разрушать многоэтажки и помещения, где нашедаются наши защитники. "Москальня хочет полностью разрушить Авдеевку, уничтожить до фундамента дома", - добавил он.

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Морозов подчеркнул, что количество штурмов не уменьшается, но меняется тактика действий. По его словам, враг начал больше применять малых тактических групп. "За крайние дни эти штурмовые действия малыми группами уже приобретают характер обычных мясных штурмов. Отсюда, возможно, и заявление, что третья волна началась", - отметил он.

Морозов также сообщил, что российские оккупанты активнее начали применять дроны-камикадзе, "Ланцеты", особенно в ночное время. По его словам, это делается для того, чтобы исключить передвижение техники Сил обороны в ночной период, утром и вечером. "Потому что до этого активно действовали вражеские операторы дронов-камикадзе днем. Соответственно Силы обороны преимущественно двигались ночью или утром и вечером, то есть "по серяку, так называемому". Сейчас враг это "просек" и пытается применить дроны - камикадзе с ночным видением", - отмечает украинский офицер. При этом добавляет, что у нас действуют противодроновые подразделения, которые пытаюся эти FPV-дроны и дроны-камикадзе нейтрализовать.

Ситуация под Авдеевкой

Как сообщал УНИАН, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 30 атак.

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