В течение суток на фронте произошло 74 боевых столкновения.

В течение суток на фронте произошло 74 боевых столкновения. Всего враг нанес три ракетных и 43 авиационных удара, совершил более 64 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ населенных пунктах.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. Там сообщили, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбито 12 атак.

На Лиманском и Бахмутском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел. В свою очередь, ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 30 атак.

На Марьинском направлении наши защитники отбили 18 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник четыре раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Война в Украине: новости

21 ноября, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщал, об уменьшении количества штурмовых действий на Таврическом направлении. Но уже на следующий день обстановка изменилась - оккупанты резко увеличили количество штурмовых действий и авиаударов, сбрасывают КАБы с Су-35.

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