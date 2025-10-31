Эти удары дали Киеву инициативу в важный момент.

С лета Украина активизировала атаки с использованием дронов большой дальности по России, нанося удары по энергетической инфраструктуре и ослабляя ее противовоздушную оборону. Эти удары уже привели к дефициту бензина в России, даже вынудив ввести нормирование в некоторых регионах и подчеркнув растущую уязвимость инфраструктуры страны, пишет Independent.

Западные аналитики утверждают, что атаки на энергетическую инфраструктуру имеют серьёзные, хотя и не катастрофические, последствия. Согласно недавнему обзору Фонда Карнеги, американского аналитического центра, украинские беспилотники неоднократно наносили удары по 16 крупным российским нефтеперерабатывающим заводам, что составляет около 38% номинальных нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Однако, как утверждается, фактический ущерб был ограничен: большинство заводов возобновили работу в течение нескольких недель, а объёмы переработки нефти в России были смягчены простаивающими мощностями и имеющимися излишками топлива.

Однако эти глубокие удары дали Киеву инициативу в важный момент, отмечает Independent. Президент Владимир Зеленский заявил, что возросшие возможности Украины по нанесению ударов большой дальности наносят реальный ущерб, вынуждая Кремль импортировать топливо и ограничивать экспорт. "Мы считаем, что они потеряли до 20% поставок бензина — непосредственно в результате наших ударов", — заявил он журналистам.

"Дроны развиваются", — рассказал военный с позывным Фидель агентству Associated Press. "Вместо того, чтобы летать на расстояние 500 километров, теперь они летают на расстояние 1000... Три фактора важны для успешной операции: дроны, люди и планирование. Мы хотим добиться наилучшего результата. Для нас это священная миссия".

Украина процветает за счёт простого оружия

Большая часть украинской армии дронов - отечественного производства. Так, дрон "Лютый", рабочая лошадка ночных атак, не выглядит ни элегантным, ни устрашающим, но простота сборки позволяет спрятать его и постоянно совершенствовать, чтобы он проскользнул через тщательно контролируемое воздушное пространство фронта.

Радиус действия этих беспилотников знаменует собой изменение географии конфликта. Стоимость также снизилась, что стало дополнительным испытанием для дорогостоящих систем ПВО: беспилотники большой дальности теперь производятся на Украине всего за 55 000 долларов, пишет издание.

"Мы видим, что Украина становится более успешной в ведении войны на территории России. Большую часть войны Россия действовала, исходя из предположения, что её собственная территория безопасна. Теперь это не так", — заявил Адриано Босони, директор по анализу RANE.

По его словам, стратегическая логика заключается в истощении сил посредством логистики: вынуждая Россию перенаправлять поставки и размещать средства ПВО на более обширной территории, Киев стремится подорвать способность Москвы поддерживать крупномасштабные операции.

При этом собственный ударный потенциал Киева позволяет осуществлять независимые запуски беспилотников, обходя западное одобрение, необходимое для импорта дальнобойного оружия.

Атаки по российским НПЗ

Украинские атаки по РФ атаки наносят такой ущерб, что сразу в нескольких регионах РФ власти начали набирать резервистов для охраны НПЗ. В Нижегородской области уже сформировали первый взвод и отправили на подготовку.

Также УНИАН писал, что экспорт нефтепродуктов из Российской Федерации в октябре упал до самого низкого уровня за время полномасштабной войны на фоне остановок нефтеперерабатывающих заводов из-за ударов украинских дронов и усиления западных санкций.

