Украина потратила большинство полученных ракет в 2023-2024 годах. Новые поставки могут изменить ситуацию.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США разрешили Украине использовать западное оружие для атак по военным объектам в любой точке России. Это официально отменяет давнее табу на удары за пределами украинской территории, пишет Forbes.

В то же время эксперты предостерегают: Киев, вероятно, уже исчерпал значительную часть своих запасов ракет дальнего действия, полученных в 2023-2024 годах. Вопрос дальнейших поставок остается открытым.

Какие ракеты имеет Украина

Среди ключевых дальнобойных систем, которые находятся на вооружении ВСУ, - французско-британские крылатые ракеты SCALP-EG/Storm Shadow, а также американские ATACMS, которые запускаются с установок HIMARS и M270. Осенью 2024 года эти ракеты уже применялись против целей в России, несмотря на ядерные угрозы со стороны Кремля.

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Формально западные союзники разрешали такие удары только по целям, связанным с непосредственной угрозой Украине. Новое решение отменяет эти ограничения.

Однако, как отмечают военные аналитики, "вопрос инвентаризации остается открытым". По оценкам, к осени прошлого года Украина получила менее 50 ракет ATACMS и уже израсходовала часть из них в серии ударов. Что касается SCALP/Storm Shadow, Украина, вероятно, получила несколько сотен единиц, в том числе 40 ракет из Франции в январе.

Производство таких ракет ограничено: Франция и Великобритания вместе с Италией когда-то закупили 1600 таких боеприпасов, и часть из них либо использована, либо требует ремонта. Текущие мощности позволяют изготавливать лишь 50-100 ракет SCALP в год, хотя Франция инвестировала 2 миллиарда евро для расширения производства.

Поступит ли Taurus?

Особенно остро стоит вопрос немецких крылатых ракет KEPD-350 Taurus - мощного оружия с дальностью более 310 миль и способностью пробивать укрепленные цели. Бывший канцлер Олаф Шольц отказывался передавать их Украине, однако Мерц ранее поддерживал эту идею. После вступления в должность он воздерживается от четкой позиции.

Сейчас Мерц также заявил, что Берлин больше не будет публично разглашать передачи оружия Киеву, что может означать, что передача Taurus происходит или уже началась.

"Это признак того, что Германия может изменить свою политику в отношении поставок без лишнего политического давления", - комментируют источники в оборонных кругах.

Германия имеет на складах около 600 ракет Taurus, хотя часть из них нуждается в обновлении. Их потенциальное использование вместе с SCALP/Storm Shadow может позволить ВСУ наносить удары на глубину до 650 км - даже по военным объектам вокруг Москвы. Однако практическая дальность будет зависеть от условий пуска, в частности высоты полета для избежания российской ПВО.

Что дает Украине новое разрешение?

Украинские военные могут получить стратегическое преимущество, атакуя российские базы бомбардировщиков, пусковые установки ракет и склады дронов еще на территории РФ. Такая тактика подпадает под принцип: "целься в лучника, а не в стрелу".

Но решающим фактором останется количество имеющихся боеприпасов и новых поставок. Если Украина не имеет достаточного запаса ракет или не получит значительное количество новых, разрешение на удары по России будет иметь лишь ограниченный эффект.

В этом контексте также обсуждается возможность закупки для Украины американских ракет JASSM - крылатых боеприпасов, совместимых с F-16. Это может значительно расширить ракетные возможности ВСУ уже после прибытия американских истребителей.

Запад позволил Украине бить по России

Спустя более двух лет после начала полномасштабной войны Запад снял одно из главных ограничений - запрет на удары по территории России западным оружием.

Сначала Франция, Великобритания и США разрешили Украине точечно бить по российским военным объектам, вовлеченным в атаки на Украину. А в конце мая 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин, Вашингтон, Париж и Лондон официально разрешают Украине использовать переданное оружие для ударов по военным целям в любом регионе РФ.

Это открывает путь для поражения российских баз, складов, пусковых установок и командных пунктов.

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