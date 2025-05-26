Это позволит атаковать военные цели на более далеком расстоянии.

Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на ряд военных поставок на Украину. Об этом сообщает Китайская глобальная телевизионная сеть в Европе (CGTN Europe) в X (Twitter) со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца.

Кроме того, информацию также подтверждает Clash Report, заявляя, что Берлин больше не ограничивает поставки дальнобойного оружия на Украину. Издание также сообщает, что теперь ВСУ с большой вероятностью получат немецкие ракеты Taurus.

Мерц также подчеркнул необходимость поставок Украине оружия дальнего радиуса действия. Ожидается, что Германия может предоставить 100-150 этих ракет, являющихся аналогом британско-французских Storm Shadow/SCALP-EG.

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Что известно о передаче Украине дальнобойного вооружения

Ранее УНИАН сообщал, что Германия засекретит данные о передаче оружия Украине. Это заявление было сделано всего несколько недель назад. Такой шаг, прежде всего, призван "не дать агрессору в войне против Украины военного преимущества".

Кроме того, ранее мы писали, что у Украины не осталось дальнобойных ракет ATACMS. Американский чиновник сообщил, что в целом США поставили Украине менее 40 таких ракет. По его словам, они закончились еще в конце января.

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