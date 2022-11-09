В ОП подчеркнули, что Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления.

В Офисе президента заявили, что Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя.

Советник главы ОП Михаил Подоляк написал в Twitter в городе остается значительная часть российской группировки.

Кроме того, в регион стягиваются дополнительные резервы. Подоляк добавил, что Украина верит своей разведке, а не срежиссированным заявлениям.

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"Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть группировки РФ, в регион стягиваются дополнительные резервы. Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления", - написал он.

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей области не разглашать информацию о действиях Вооруженных сил Украины.

"Обращаюсь к жителям Херсонщины и всех, кто имеет любую информацию о событиях на южном фронте, – следуйте информационной тишине. Это очень важно для нашей общей победы... Не надо преждевременно впадать в эйфорию: что бы там ни говорили россияне, доверяйте только официальным источникам информации", - подчеркнул председатель ОВА.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

С начала лета прогнозировалось, что Россия долго не сможет держать Херсон и весь правый берег области из-за плохой логистики. ВСУ обстреливали мосты через Днепр и не позволяли оккупантам подвозить боеприпасы для содержания правобережной группировки.

9 ноября стало известно, что армия РФ взорвала 5 мостов в Херсонской области.

Депутат Сергей Хлань в этот день заявил, что "у россиян обвалился фронт". Также, по данным СМИ, в ДТП погиб так называемый "заместитель главы" оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Позже новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что его армия покидает правый берег Херсонской области.

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