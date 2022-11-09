Генеральному штабу ВСУ и Херсонской областной государственной администрации даны соответствующие поручения.

Президент Владимир Зеленский образовал четыре военные администрации населенных пунктов в Херсонской области.

Соответствующий указ №760/2022 от 9 ноября опубликован на сайте главы государства.

Глава государства постановил образовать:

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Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области;

Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области;

Каховскую городскую военную администрацию Каховского района Херсонской области;

Крестовскую сельскую военную администрацию Каховского района Херсонской области.

Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Херсонской областной государственной администрации поручено заняться образованием этих военных администраций.

Отметим, Долматовка, Голая Пристань, Каховка и Крестовка находятся на оккупированной российскими захватчиками части Херсонской области – на левом берегу Днепра, куда оккупанты якобы отходят.

Ситуация на Херсонщине – что стоит знать

Аналитики предполагали, что россияне будут отступать из Херсонской области и для прикрытия своего отхода могут нанести удар по Каховской ГЭС.

На протяжении последних недель стало известно, что оккупационную администрацию перенесли из Херсона в Скадовск, в областном центре начали исчезать российские блокпосты и флаги. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия, вероятно, хочет запутать ВСУ, имитируя отступление.

В Силах обороны юга также предупреждали, что россияне будут пытаться удержать Херсонщину и могут имитировать отступление.

9 ноября новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что его армия якобы покидает правый берег Херсонской области.

Одновременно стало известно, что армия РФ взорвала 5 мостов в Херсонской области. Херсонский депутат Сергей Хлань также сообщил, что "у россиян обвалился фронт" и они начали массовый отход.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, комментируя перспективу и сроки освобождения Херсона от оккупантов, отметил, что эта информация является засекреченной. Также все чаще со стороны представителей власти звучат призывы сохранять информационную тишину относительно событий на юге Украины.

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