Президент Владимир Зеленский образовал четыре военные администрации населенных пунктов в Херсонской области.
Соответствующий указ №760/2022 от 9 ноября опубликован на сайте главы государства.
Глава государства постановил образовать:
- Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области;
- Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области;
- Каховскую городскую военную администрацию Каховского района Херсонской области;
- Крестовскую сельскую военную администрацию Каховского района Херсонской области.
Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Херсонской областной государственной администрации поручено заняться образованием этих военных администраций.
Отметим, Долматовка, Голая Пристань, Каховка и Крестовка находятся на оккупированной российскими захватчиками части Херсонской области – на левом берегу Днепра, куда оккупанты якобы отходят.
Ситуация на Херсонщине – что стоит знать
Аналитики предполагали, что россияне будут отступать из Херсонской области и для прикрытия своего отхода могут нанести удар по Каховской ГЭС.
На протяжении последних недель стало известно, что оккупационную администрацию перенесли из Херсона в Скадовск, в областном центре начали исчезать российские блокпосты и флаги. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия, вероятно, хочет запутать ВСУ, имитируя отступление.
В Силах обороны юга также предупреждали, что россияне будут пытаться удержать Херсонщину и могут имитировать отступление.
9 ноября новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что его армия якобы покидает правый берег Херсонской области.
Одновременно стало известно, что армия РФ взорвала 5 мостов в Херсонской области. Херсонский депутат Сергей Хлань также сообщил, что "у россиян обвалился фронт" и они начали массовый отход.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, комментируя перспективу и сроки освобождения Херсона от оккупантов, отметил, что эта информация является засекреченной. Также все чаще со стороны представителей власти звучат призывы сохранять информационную тишину относительно событий на юге Украины.