По его словам, оккупанты подрывают сейчас абсолютно все мосты, которые есть на правобережной части Херсонщины.

Чтобы замедлить натиск Вооруженных сил Украины, российские оккупанты взорвали пять мостов в Херсонской области.

Об этом во время брифинга сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

"Оккупанты взорвали не только Дарьевский и Тягинский мосты. Они взорвали мост на выезде из Снигиревки в сторону Херсона через канал. Взорвали мост в Новокаирах, взорвали мост в Миловом. То есть оккупанты подрывают сейчас абсолютно все мосты, которые есть на правобережной части Херсонщины", — отметил Хлань.

По его словам, таким образом оккупанты готовят себе отход для того, чтобы притормозить натиск ВСУ.

Хлань добавил, что под натиском ВСУ оккупанты делают все возможное, чтобы "это был не абсолютный провал фронта, а чтобы это выглядело вроде бы как плановое отступление от линии фронта".

Напомним, что ранее сообщалось о подрыв двух мостов - Дарьевского и Тягинского. Оба в тылу ВС РФ.

Освобождение Херсонщины: главные новости

Армия Украины в конце августа пошла в контрнаступление на ряде направлений. По сведениям Офиса президента, по состоянию на начало октября на юге нашего государства от захватчиков освободили 2 400 квадратных километров.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что оккупанты могут отступить из Херсонской области, но для прикрытия своего отступления способны атаковать Каховскую гидроэлектростанцию и спровоцировать наводнение.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что для того, чтобы удержать Херсон, оккупанты создают новые рубежи обороны.

Также не верить врагу ранее призвал украинский президент Владимир Зеленский. По его мнению, Россия просто хочет запутать ВСУ и скрыть реальные намерения относительно юга. В самом областном центре остаются регулярные части оккупантов. Российские военные заселяются в жилые дома депортированных украинцев под видом гражданских лиц для осуществления возможных провокаций.

Полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что самый оптимальный вариант освобождения Херсона - выход на город Берислав и на Каховскую гидроэлектростанцию, а потом уже двигаться в сторону этого областного центра.

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