Рашисты укрепляют оборону на левом берегу, чтобы безопаснее выйти из правобережья Херсонской области.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил о скверных делах рашистов на правобережье Херсонщины.

"Сегодня у россиян фактически начался обвал всей линии фронта на Херсонском направлении и они начали массовый отход. На Бериславском направлении оккупанты сбежали в ряде населенных пунктов. То есть оккупантов по состоянию на сейчас там нет. Россияне массово отходят. Однако отходя они взрывают мосты", - сказал Хлань для "Эспрессо".

Он добавил, что оккупанты укрепляют оборону на левом берегу, чтобы безопасно выйти из правобережья Херсонской области.

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"Оккупанты взрывают мосты для того, чтобы приостановить натиск наших Вооруженных Сил. Также для того, чтобы обеспечить свой уход они усиливают свои позиции в районе Новой Каховки и Казацкого. Сегодня они пытаются усиливать некоторые собственные позиции, чтобы сдержать наступление ВСУ и безопасно отойти с правого берега Днепра", - отметил депутат.

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине: главное

9 ноября Хлань сообщил, что армия РФ взорвала 5 мостов в Херсонской области.

27 октября Владимир Зеленский отмечал, что армия Украины стремится окружить оккупантов под Херсоном, ведь они не собираются "сдавать" город.

Полковник описал сценарий освобождение Херсона.

Россияне устроили "эвакуацию" населения из региона и продолжают воровать все драгоценные вещи из Херсонской области. Рашисты уже готовятся объяснять своему населению военный провал, пропагандисты получили "методички".