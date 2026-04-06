Ключевой российский порт в Балтике возобновил работу после украинских атак, - Bloomberg

Украина продолжает наносить удары по нефтяной инфраструктуре России в Балтийском регионе.

Россия возобновила погрузку сырой нефти в главном российском порту на Балтийском море Усть-Луга после нескольких дней перебоев, вызванных многочисленными атаками украинских дронов в этом регионе, пишет Bloomberg.

Согласно данным о судоходстве, с которыми ознакомилось агентство, танкер Jewel класса Aframax начал погрузку судов 4 апреля.

Отмечается, что перевалка в Усть-Луге, который остается ключевым пунктом экспорта нефти на западе России, остановилась в конце марта после того, как Украина усилила удары по энергетической инфраструктуре вдоль Балтийского побережья.

В то же время Украина продолжает атаки на нефтяную инфраструктуру России в Балтийском регионе. В частности, 5 апреля повреждения получили объекты в порту Приморск. Эти действия направлены на ограничение доходов России от экспорта энергоресурсов на фоне роста мировых цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке.

Украина в последнее время активизировала удары по нефтеэкспортной инфраструктуре РФ. В результате регулярных ударов ключевые российские порты на Балтике – Усть-Луга и Приморск – остановили экспорт нефти.

Ранее сообщалось, что Россия может терять более 70-75 млн долл. в день только из-за остановки экспорта нефти через Балтийское море.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечал, что удары по Приморску и Усть-Луге являются именно тем "лекарством", которое нужно России для разрушения ее военной машины.

