Фиксируют по меньшей мере два попадания в трубопровод.

В сети появились спутниковые снимки, демонстрирующие последствия атаки украинских дронов по порту Туапсе в ночь на 2 ноября.

Как сообщает телеграм-канал "Exilenova+", спутниковые снимки Airbus фиксируют по меньшей мере два попадания в трубопровод нефтеналивного терминала "Транснефти".

Также поврежден нефтяной танкер, который находился у причала.

"Из-за качества снимков пока невозможно точно определить степень разрушений", - говорится в сообщении.

Также сообщалось об утечке нефтепродуктов в море после атаки.

Нефтяной терминал в Туапсе расположен в акватории Туапсинского морского порта (Краснодарский край). Эксплуатируется компанией АО "Черномортранснефть", входящей в структуру ПАО "Транснефть".

Он является одним из основных экспортных терминалов юга России, через него осуществляется отгрузка нефти на внешние рынки, в частности в страны Средиземноморья и Азии.

Причал, который подвергся поражению, был введен в эксплуатацию в 2013 году. Он способен переваливать до 7 миллионов тонн продукции в год и принимать суда длиной до 250 метров с осадкой до 15 метров.

Атака на терминал в Туапсе - что известно

В ночь на воскресенье, 2 ноября, в порту Туапсе беспилотниками поражен нефтяной терминал. СМИ сообщали о повреждении "портовой инфраструктуры".

Источники УНИАН в спецслужбах сообщали, что зафиксировано пять попаданий беспилотников. В результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих загрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания.

Представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук отмечал, что на момент удара по порту Туапсе на нефтеотгрузочных платформах находились по меньшей мере три судна теневого флота РФ.

