Предварительно, попадание пришлось по центральной грузовой эстакаде и по нефтеналивному пирсу.

В ночь на воскресенье, 2 ноября, дроны атаковали Краснодарский край России. СОУ поразили Туапсинский морской нефтяной терминал "Роснефти", сообщается в Telegram-канале КиберБорошно.

В сообщении отмечается, что, вероятно, был поражен глубоководный причал, который ввели в эксплуатацию в 2013 году. Его возможность перевалки составляет до примерно 7 млн тонн в год. Терминал может принимать суда длиной до 250 м и осадкой до 15 м.

Согласно предварительным данным, попадание пришлось по центральной грузовой эстакаде, которая является основным узлом перевалки нефти и темных нефтепродуктов между береговыми емкостями терминала и танкерами. Предполагается, что второй удар мог задеть нефтеналивной пирс.

Видео дня

Как отмечает Telegram-канал ASTRA, оперативный штаб региона подтвердил атаку и сообщил о повреждении "портовой инфраструктуры". Этот морской портовый объект был специально построен для того, чтобы осуществлять погрузку нефтепродуктов на танкеры.

Указывается, что местные жители часто называют его "нефтепирс Туапсинского НПЗ", потому что он связан с Туапсинским нефтеперерабатывающим заводом и обслуживает его операции на экспорт.

Примечательно, что это уже вторая атака на порт в Туапсе, в феврале текущего года была первая.

Санкции США против нефтяных компаний РФ

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал, что санкции США против двух нефтяных компаний России начнут действовать с 20 ноября текущего года. Он добавил, что Россия в 2026 году из-за этих ограничений может потерять 50 млрд долларов. В то же время, Зеленский подчеркнул, что важно также влиять на третьи страны, которые продолжают торговать с РФ.

Также мы писали, что экспорт нефтепродуктов из России в октябре этого года упал до самого низкого уровня за время полномасштабной войны. Издание Bloomberg отметило, что это произошло не только из-за введенных санкций, но и благодаря успешным украинским ударам дронами. По данным компании Vortexa, в течение первых 26 дней октября РФ в среднем экспортировала 1,89 миллиона баррелей нефтепродуктов в сутки. Издание отметило, что это самый низкий показатель по крайней мере с начала 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: