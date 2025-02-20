По мнению президента США, если бы Байден поруководил страной еще год, Третья мировая уже бы началась.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Третья мировая война "не так уж и далеко", но в то же время выразил уверенность, что это не произойдет во время его президентства. Об этом он сказал во время выступления на саммите Института инвестиционной инициативы будущего в Майами, пишет CNN.

Говоря о войнах в Украине и на Ближнем Востоке, президент США заявил, что третья мировая война "не так уж и далеко", и добавил, что его президентство будет предотвращать это.

"Я быстро двигаюсь к прекращению войн, урегулированию конфликтов и восстановлению мира на планете - я хочу мира. И я не хочу видеть... всех убитыми. Посмотрите на смерти на Ближнем Востоке, и на смерти, которые происходят между Россией и Украиной", - подчеркнул Трамп.

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Он отметил, что собирается "положить этому конец", ведь "Третья мировая война никому не выгодна".

"И вы не так далеко от нее, я вам сейчас скажу, вы не так далеко. Если бы у нас была администрация [президента Джо Байдена] еще год, вы были бы в Третьей мировой войне, а сейчас этого не произойдет", - добавил президент США.

Трамп снова вспомнил президента Украины Владимира Зеленского, одновременно подчеркнув. что любит Украину.

"Я люблю Украину, но Зеленский сделал ужасную работу - его страна разбита, а миллионы и миллионы людей погибли без необходимости... Поэтому мы надеемся скоро увидеть прекращение огня и восстановить стабильность в Европе и на Ближнем Востоке", - отметил американский лидер.

Последние заявления Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп обвинил Украину в срыве сделки по полезным ископаемым, которая, как он думал, помогла бы вернуть потраченные на поддержку Киева деньги. Также он заявил, что США потратили $350 млрд на Украину но, в отличие от Европы, ничего не получили за это.

Также он назвал Зеленского "скромно успешным комиком и диктатором без выборов". Хозяин Белого дома обвинил президента Украины в разбазаривании американской помощи и в создании диктатуры. Он снова затронул тему выборов в Украине, поставив их отсутствием во время войны в вину Зеленскому.

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