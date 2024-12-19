Война все больше масштабируется и затягивает все больше стран.

Третья мировая война началась с полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину, считает руководитель проекта технологического усиления Сил безопасности и обороны Украины Victory Drones, соучредитель БФ "Dignitas" и основательница ОО "Центр поддержки аэроразведки" Мария Берлинская. Она сказала об этом в интервью Украинскому радио.

По ее словам, вероятно, Третья мировая уже продолжается. И, как было с Первой и Второй мировыми войнами, историки ее начнут называть "Третьей мировой войной" уже позже, когда будут фиксировать ее события.

"И я думаю, что о нашей войне будет что-то примерно такое, что Третья мировая война началась с нападения Российской Федерации на Украину, и дальше уже будут даты. Вряд ли историки поставят 14-й год, скорее всего, это будет 24 февраля 2022 года", - отметила Берлинская.

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Она считает, что "мы уже внутри Третьей мировой войны, которая началась с полномасштабного нападения России на Украину". И объясняет это тем, что все больше стран в это вовлекаются.

"Война идет в разных доменах. Мы часто о войне думаем как о танковых атаках и ракетных ударах. На самом деле война идет в разных доменах - видимых и невидимых, экономических, информационных, в киберпространстве. Одни только информационно-психологические операции в интернете чего стоят", - сказала волонтер.

По ее словам, о том, что война масштабируется, свидетельствуют события и в Израиле, и в Сирии, между Китаем и Тайванем, по линии Северная Корея-Южная Кореи.

"Я бы очень хотела ошибаться в этом прогнозе, мне бы не хотелось, чтобы человечество сейчас настолько сошло с ума. Чтобы все, имея тот сет технологий, которые есть, что иногда даже опаснее, чем ядерное оружие, на самом деле, потому что рои дронов, например, которые летят над Европой или Россией, могут быть значительно опаснее для той же России, чем просто один ядерный удар", - пояснила эксперт.

Говорит, ей хотелось бы, "чтобы мы остановили это здесь, получив определенное технологическое преимущество над Россией". А для этого, добавила, нужно, чтобы европейские страны, Америка включилась и дали Украине это преимущество. Ни в коем случае чтобы не остановили поставки оружия.

Вероятность Третьей мировой войны: последние заявления

Ранее УНИАН рассказывал о том, что Москва может попытаться напасть и на другие страны. Издание Newsweek определило, где может пролечь фронт Третьей мировой войны, если Россия действительно атакует НАТО. Впрочем, издание предположило, что Кремль все же воздержится от агрессии против Альянса и продолжит нападать на нейтральные страны.

Три сценария Третьей мировой войны описал американский историк Тимоти Снайдер. По его версии, это - эскалация обычной войны в Европе, эскалация обычной войны в Тихоокеанском регионе и распространение ядерного оружия.

Также экс-глава ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил о начале Третьей мировой войны после того, как Россия привлекла солдат из Северной Кореи.

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