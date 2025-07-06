Глобальный масштаб происходящего вряд ли уменьшится в ближайшее время, считает Гимли.

Вовлеченность разных стран в войну России с Украиной делает ее "очень похожей на Третью мировую". Об этом боец Международного легиона ГУР МО Украины, бывший американский морпех Гимли сказал в интервью на Армия TV.

"Война - это не только солдаты на земле. Есть основной конфликт: вторжение российских вооруженных сил и противодействие этому со стороны украинских Вооруженных сил. Но дальше больше: подключается Северная Корея, Иран поставляет вооружение, многие страны поддерживают Украину, отдельные страны поддерживают Россию", - пояснил Гимли.

Учитывая это, по его словам, конфликт приобрел черты, когда можно говорить о его глобальности.

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"Я не уверен, я уже достаточно квалифицирован, чтобы заявлять, что это уже Третья мировая или ее начало, но одна вещь очевидна. Глобальность не означает, что каждая страна должна воевать солдатами. Есть много стран, которые глубоко вовлечены в различные конфликты и, конечно, в эту войну в том числе", - отметил боец.

По его мнению, глобальный масштаб происходящего вряд ли уменьшится в ближайшее время, а наоборот, все более широкий круг стран втягиваются в конфликт из-за связей с Россией.

"Раньше, насколько мне известно, Северная Корея занималась только своими делами, а сейчас их войска непосредственно участвуют в войне. Поэтому, как по мне, то это уже действительно очень похоже на Третью мировую", - подчеркнул Гимли.

Другие заявления о Третьей мировой

Как сообщал ранее УНИАН, мир сейчас на грани Третьей мировой. По мнению журналистов Fox News, в последнее время произошло 5 тревожных событий, и вместе они образуют слишком "ужасную" картину, чтобы ее можно было игнорировать. Речь идет, в частности, об украинской "Паутине", попытках обуздать ядерные амбиции Ирана, переговорах между президентами США и России, которые не приводят к дипломатическому прорыву, нетрадиционных внешних угрозах в США, а также вероятном вторжении Китая на Тайвань.

По мнению волонтера, основательницы ОО "Центр поддержки аэроразведки" Марии Берлинской, Третья мировая война началась с полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину. По ее словам, как и в случае с Первой и Второй мировыми войнами, историки ее начнут называть "Третьей мировой войной" уже позже, когда будут фиксировать ее события. Она считает, что "мы уже внутри Третьей мировой войны".

Кроме того, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в НАТО означало бы начало Третьей мировой войны. "Украина в НАТО? Это будет означать войну с Россией, а на следующий день - Третью мировую войну", - отметил политик.

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