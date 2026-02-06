Блокировка доступа РФ к Starlink дала первые результаты, - Business Insider

Благодаря этому решению российские оккупанты будут иметь ряд проблем с контролем войск на тактическом уровне.

Компания SpaceX решила ограничить доступ России к Starlink, отключив связь над Украиной, но оставив белый список утвержденных украинских терминалов, сообщает Business Insider.

Издание объясняет, что это решение связано с тем, что украинские чиновники и военные эксперты обеспокоены тем, что российские войска все чаще используют Starlink для нанесения ударов на большие расстояния и координации сил.

"Враг сообщает о массовом отключении Starlink среди российских подразделений на фронте", - рассказал в четверг, 5 февраля, руководитель крупной украинской организации по производству боевых дронов Сергей Стерненко.

Видео дня

Он добавил, что украинская армия восстановит свое преимущество в коммуникациях благодаря этому решению, а российские оккупанты будут иметь ряд проблем с контролем войск на тактическом уровне.

Советник по вопросам беспилотной войны Министерства обороны Украины Сергей Флеш Бескрестов поделился, что этот шаг сорвал российские наземные атаки в некоторых районах фронта.

"У врага даже нет проблем на фронтах. У врага катастрофа", - написал он в своем Telegram-канале.

В публикации подчеркивается, что в связи с введенными США санкциями в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину, SpaceX не продает терминалы Starlink в Россию.

Однако, как отмечают украинские военные, это не мешает россиянам покупать их на черном рынке, что вызывает беспокойство. Более того, Киев заявляет, что нашел американскую технику в сбитых разведывательных дронах.

В статье говорится, что давление на компанию SpaceX с целью ограничения доступа России достигло апогея в прошлом месяце, когда украинские военные заявили, что начали видеть терминалы Starlink на беспилотниках дальнего действия.

Однако, как указывает издание, отключение сил Кремля от Starlink оказалось более сложной задачей, чем простое геофенсинг. Все потому, что украинские военные также используют Starlink, поэтому отключение доступа в спорных регионах повлияло бы на операции Киева.

Издание добавило, что с появлением белого списка ситуация, похоже, меняется. Министерство обороны Украины и влиятельные лица в Telegram призывают военных быстро зарегистрировать свои терминалы в системе управления боевым пространством DELTA.

Предполагается, что ограничения доступа, вероятно, распространятся и на гражданские районы, удаленные от линии фронта. Причиной является опасение, что Starlink может использоваться для наведения российских беспилотников типа Shahed, которые атакуют города.

В статье говорится, что предприятиям необходимо подать заявку на доступ через онлайн-портал, а гражданским лицам следует принести все свои частные терминалы Starlink в административные центры вместе с национальным удостоверением личности.

"Мы продолжаем проверять терминалы Starlink. Первая партия терминалов, которые были включены в белый список, уже работает", - сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Основатель SpaceX Илон Маск призвал украинских пользователей присоединиться к белому списку.

"Важно зарегистрировать свой терминал Starlink, если вы находитесь в Украине", - написал он в соцсетях.

Издание отметило, что изменения в подключении привели к ограничению доступа к Starlink для терминалов, движущихся со скоростью более 75 километров в час, или примерно 46 миль в час, с целью блокирования наведения атакующих дронов.

В статье подчеркивается, что пока не ясно, как именно новые меры Starlink повлияют на войну, но первые сообщения из России и Украины свидетельствуют, что этот шаг уже влияет на ход боевых действий.

В частности, Telegram-канал Rybar, который ведет российский военный блогер, в четверг написал, что ограничения Starlink "временно замедлят" боевые операции Москвы.

Также автор канала призвал Кремль начать разрабатывать "отечественные аналоги" систем связи для передовой.

В то же время, украинские Telegram-каналы приветствовали отключение как потенциальный значительный удар по российским войскам.

"Враг даже установил терминалы на танки, чтобы корректировать огонь в режиме онлайн. Больше этого не будет. Это только начало", - заявил Стерненко.

Ограничение работы Starlink на фронте: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что начальник отделения коммуникаций 14 бригады оперативного назначения "Червона Калина" 1 корпуса Нацгвардии "Азов" Максим Бакулин рассказал, что на Покровском направлении у российских оккупантов возникли проблемы с передачей информации из-за блокировки Starlink. Бакулин отметил, что враг продолжает пешие штурмы, но натиск изменился, а количество штурмов уменьшилось. При этом военный считает, что результаты блокировки Starlink будут заметны позже.

Также мы писали, что военный эксперт, офицер резерва Вооруженных сил Украины Андрей Крамаров предполагает, что у россиян будут проблемы в работе системы спутниковой связи Starlink, но тотального коллапса в управлении вражеской армии ожидать не стоит. Крамаров пояснил, что еще до систем Starlink российская армия не оставалась совсем без связи. На фронте, по мнению эксперта, у противника также возможны определенные сложности, но не надолго.

Вас также могут заинтересовать новости: