'С этими сегментами им сложнее всего': Флэш рассказал, что будут делать россияне на фронте после потери Starlink

По его словам, они будут наращивать WiFi-мосты и предпринимать попытки использовать LTE.

Советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестов перечислил, что будут делать и уже делают россияне на фронте после потери спутниковой связи Starlink.

По его словам, они будут наращивать WiFi-мосты и делать попытки использовать LTE (стандарт высокоскоростной передачи данных для мобильных устройств, который часто маркируется как 4G, - УНИАН) в различных вариантах реализации.

Также он считает, что будут попытки вернуться к спутниковому интернету через спутники "Ямал" и Экспресс.

Видео дня

"Наиболее проблемным сегментом для них являются позиции на нуле и мобильные экипажи БПЛА. С этими сегментами им сложнее всего. Фактически, для них рабочего решения просто нет", - добавил Флэш .

Война в Украине - отключение Starlink

На этой неделе компания SpaceX Илона Маска решила ограничить доступ России к Starlink, отключив связь над Украиной, но оставив белый список утвержденных украинских терминалов.

Это решение связано с тем, что украинские чиновники и военные эксперты обеспокоены тем, что российские войска все чаще используют Starlink для нанесения ударов на большие расстояния и координации сил.

Украинская армия восстановит свое преимущество в коммуникациях благодаря этому решению, а российские оккупанты будут иметь ряд проблем с контролем войск на тактическом уровне.

Вас также могут заинтересовать новости: