Западные сторонники Киева должны понять, что беспилотники не заменят боеспособную армию.

В сложившейся на фронте ситуации сторонники Киева ищут способы поддержать украинских военных. Поскольку обученный персонал и артиллерия в дефиците, они обратили внимание на беспилотники и искусственный интеллект.

Издание Foreign policy пишет, что переоценка роли, которую эти технологии могут сыграть на фронте, чревата усилением тупика, из которого Украине необходимо выйти. Внимание к аэроразведке поля боя, автоматизированному целеуказанию и БПЛА как у русских, так и у украинцев неудивительно, ведь у сторон нет других возможностей для работы на данном этапе. В то же время техноцентричная стратегия, похоже, сыграла главную роль в превращении того, что, по прогнозам Кремля, должно было стать трехдневной войной, в войну на истощение, которая длится уже два года.

Наиболее привлекательным качеством технологий для военных – сохранение жизней и снижение затрат на проведение тех или иных операций, но они просто не могут заменить те виды традиционных возможностей, которыми характеризовались войны XX века.

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С 2008 года Владимир Путин занимался реорганизацией своей армии, делая ставку на технологии, и даже были определенные успехи, из-за чего прогнозы о судьбе Украины в начале полномасштабной войны были очень пессимистичны.

При этом указано, что западные аналитики слишком много внимания уделяли каталогизации российских гаджетов и киберсредств и не учитывали контекст, планирование и качество используюмых сил. Более того, и Москва, и западные наблюдатели не смогли учесть, каким именно образом передовые технологии могут помочь в захвате или удержании территории. Московские доктрины ведения боевых действий связывают технологии и психологию воедино, причем их цели часто граничат с псевдонаучным контролем сознания.

Например, советская теория "рефлексивного управления" была направлена на то, чтобы склонить противника к саморазрушительному поведению путем размещения "информационных пакетов" в различных СМИ. Психологические факторы постепенно вытеснили войска и боевую технику из центра российского военного теоретизирования. Более того, вражеские силы постепенно меняли конечную цель; цифровая эпоха привела к непрекращающейся борьбе за восприятие целых обществ.

В Украине это привело к тому, что Москва направила многие из своих высокотехнологичных возможностей, в частности кибернетические операции, не столько на победу над украинскими вооруженными силами, сколько на изматывание гражданского населения. Предсказуемо, что за последний год эта стратегия не принесла особых территориальных успехов.

Какими бы дорогостоящими и разрушительными ни оказались кибератаки, как часть более широкого проекта по подчинению своего соседа в политическом и географическом плане, так называемая информационная война Москвы потерпела неудачу.

Киев, со своей стороны, применил несколько новых технологических подходов к отражению российских захватчиков с начала 2022 года. Он демократизировал сбор разведывательной информации, предоставив украинцам возможность отслеживать передвижения российских войск и сообщать о них, собирая данные от материальных средств до ракет. Он привлек добровольцев, работающих в киберпространстве, чтобы атаковать российские организации. Украина использовала коммерчески доступные средства связи и программное обеспечение, чтобы сделать обширный арсенал автономных транспортных средств и беспилотников все более смертоносным в воздухе и на море.

Поскольку обе стороны сейчас пытаются приобрести и произвести более дешевые дроны, одновременно стремясь улучшить свои собственные возможности по созданию электронных помех, ближайшее будущее технологий в этой войне можно охарактеризовать как инновации на службе истощения. Но если бы у одной из сторон в этой войне была возможность добиться реальных успехов на поле боя, находясь в безопасном месте, с помощью высокотехнологичных средств и сбора разведывательной информации, необходимость в обычных контрнаступлениях отпала бы.

Таким образом, приток новых технологий в войну может обеспечить каждой из сторон большую дистанцию и лучшее понимание передвижения войск врага, но вряд ли это поможет вытеснить его.

Однако если конечной целью Украины является изгнание оккупационных сил, то нарастающая гонка вооружений между украинскими дронами и российскими средствами РЭБ не должна быть оторвана от требований комбинированных вооружений. Они не заменят набор, обучение и оснащение боеспособных сил в долгосрочной перспективе. Для этого Киеву и его западным сторонникам придется принимать трудные решения, и никто из них не должен питать иллюзий по поводу технологической панацеи.

Никакие технологические изыски не заменят вооружения, оборудования и обучения, которые могут предоставить исключительно США и несколько союзников, а также персонал, который Киев должен набрать и мобилизовать.

Помощь США и ситуация на фронте - последние новости

В Конгрессе в конце прошлого года возникла проблема с выделением помощи Украины из-за внутренних проблем. До сих пор политики не решили этот вопрос.

Отмечается, что Палата представителей может направить собственный законопроект о помощи Украине, который будет отличаться от утвержденного Сенатом США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил превратить помощь в программу займа или ленд-лиза.

При этом Спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что из-за задержки помощи США для Украины "риски растут ежедневно".

Пока в США спорят относительно помощи Украине, бойцы ВСУ ощущают на себе дефицит снарядов, что не позволяет качественно отражать атаки врага.

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