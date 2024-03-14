Спикер палаты представителей пытался успокоить разочарованных сенаторов-республиканцев.

Палата представителей может направить собственный законопроект о помощи Украине, который будет существенно отличаться от утвержденного Сенатом США проекта закона, предусматривающего 95 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня. Об этом спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил сенаторам-республиканцам 13 марта, пишет The Hill.

Отмечается, что он предложил превратить помощь в программу займа или ленд-лиза, "чтобы американские налогоплательщики не тратили десятки миллиардов долларов без всяких ожиданий на возврат".

Джонсон пытался успокоить разочарованных сенаторов-республиканцев, которые спрашивали его о финансировании Украины во время сессии вопросов и ответов на ежегодном выездном заседании в Сенате. Однако спикер Палаты представителей не сказал, будет ли включать такой пакет помощи Украине жесткие реформы в сфере безопасности границ.

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Спикеры, которые присутствовали на заседании, сообщили, что Джонсон также говорил о включении чего-то подобного в закон REPO для украинцев, автором которого является Майкл МакКоул (республиканец от Техаса), который бы позволил конфисковывать российские суверенные активы и вносить средства от ликвидированного имущества в фонд поддержки Украины.

Также Джонсон заявил журналистам во время выездного заседания республиканцев, что он "будет работать над пакетом помощи Украине" и сказал, что не хочет позволить президенту России Владимиру Путину захватить страну. Но он сказал, что республиканцы в Палате представителей "сейчас прорабатывают все возможные варианты" и предупредил, что то, что примет Палата представителей, "может выглядеть не совсем так, как дополнение к закону в Сенате".

В то же время сенатор Линдси Грэм, который последовательно высказывался за поддержку Киева, предположил, что любой заем Украине может быть "отозван" и не будет предусматривать уплаты процентов.

Однако некоторые сенаторы-республиканцы скептически относятся к идее кредита, предупреждая, что это создаст дополнительную финансовую нагрузку на Украину, а на разработку политических деталей программы "ленд-лиз" может уйти несколько недель.

Проблемы с помощью США

Еще 13 февраля 2024 года Сенат США окончательно поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов. Теперь законопроект, который предусматривает помощь Украине в размере более 60 млрд долларов, должны принять в Палате представителей. Но по состоянию на 14 марта спикер Джонсон так и не вынес его на голосование.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, что "судьба миллионов людей и тысячи жизней" зависят от того, позволит ли республиканец проголосовать за помощь Украине.

В то же время Белый дом 12 марта впервые за несколько месяцев объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов.

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