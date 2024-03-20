Риски растут ежедневно, в США понимают ужасность ситуации, отметил генерал.

Спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что из-за задержки помощи США для Украины "риски растут ежедневно".

"Конечно, задержки в получении Украиной того, что ей нужно, продолжают подвергать Украину повышенному риску. Мы полностью осознаем ужасность ситуации, важность и срочность потребностей в боеприпасах и других возможностях. И поэтому, опять же, мы собираемся продолжать очень тесно сотрудничать с нашим Конгрессом. Риски растут каждый день", - заявил Райдер в интервью Радио Свобода.

По словам генерала, в борьбе против российского нашествия "украинцы показали себя невероятно мужественными, смелыми и инновационными бойцами". Воины "продолжают держать рубеж на большей части передовой линии", несмотря на достижение определенных постепенных успехов оккупантов.

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"Но сейчас мы продолжаем видеть, как Украина держит позицию. Поэтому будем сосредоточены на поддержке Украины и на том, чтобы Россия не могла захватить больше территории. И тогда, надеюсь, в будущем мы увидим, что Украина вернет свою территорию", - отметил генерал.

Помощь США - последние новости

Ранее УНИАН писал, что Палата представителей может направить собственный законопроект о помощи Украине, который будет существенно отличаться от утвержденного Сенатом США. Джонсон предложил превратить помощь в программу займа или ленд-лиза.

Однако анонсированный спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном новый законопроект о военном финансировании для Киева имеет много вопросов.

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