В качестве займа хотят предоставить часть средств из 60 млрд долларов.

Республиканцы в Конгрессе США серьезно рассматривают, как один из возможных вариантов решения многомесячной борьбы за поддержку Украины, предоставление по крайней мере части помощи в виде займа, пишет Politico.

Отмечается, что такая идея обсуждается уже несколько недель, вдохновленная недавними заявлениями бывшего президента Дональда Трампа. Но сейчас эта возможность воспринимается гораздо серьезнее. Сенатор Линдси Грэм (республиканец) намекнул на новую стратегию, написав, что во время встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским он обсудил перспективу "беспроцентного займа, от которого можно отказаться".

Вариант с кредитом серьезно рассматривают и в Палате представителей Конгресса США, где помощь Украине уже несколько месяцев находится в тупике. Некоторые республиканцы подхватили эту идею и предложили ее спикеру Майку Джонсону. Спикер, по словам ознакомленных людей, сказал подготовить предложение, обсудить с коллегами, а потом – если конференция одобрит – возможно, будут его реализовывать.

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По словам журналистов, мнения Республиканской партии относительно структурирования кредитного соглашения выглядят примерно так: хотя президент Джо Байден попросил 60 миллиардов долларов для Украины, большая часть этих денег – 48 миллиардов долларов – будет перекачана обратно в американскую оборонно-промышленную базу. Вооружение в конечном итоге будет отправлено в Украину, но эти деньги поддержат американские рабочие места.

"Таким образом, остается около 12 миллиардов долларов, которые можно направить непосредственно в Украину. По мнению республиканцев, эту сумму можно предоставить в виде займа под низкие проценты или вообще беспроцентно", – говорится в статье.

Авторы также указывают, что некоторые республиканцы поддерживают связь с окружением Трампа, чтобы узнать, сможет ли бывший президент одобрить эту идею. Согласятся ли демократы с этим планом, пока непонятно. Некоторые из них возражали против идеи займа в прошлом. Но республиканцы считают, что они в конце концов согласятся.

Предоставление кредитов, от которых можно отказаться, также могло бы уменьшить некоторые беспокойства. Один из высокопоставленных демократов сказал Politico, что члены партии хотят найти решение для Украины и готовы участвовать в переговорах, если это поможет сдвинуть дело с мертвой точки.

"Все готовы говорить, если люди действуют с добрыми намерениями. Вопрос в том, пытаются ли они дойти до какого-то реального решения?", – сказал он.

Помощь США

Ранее УНИАН писал, что Палата представителей может направить собственный законопроект о помощи Украине, который будет существенно отличаться от утвержденного Сенатом США. Джонсон предложил превратить помощь в программу займа или ленд-лиза.

Однако анонсированный спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном новый законопроект о военном финансировании для Киева имеет много вопросов.

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