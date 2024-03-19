На сайте американцы смогут получить информацию, как осуществляется контроль над оружием и оборудованием, которые США предоставляют Киеву.

Управление генерального инспектора Пентагона во вторник запустило новый веб-сайт, чтобы предоставить американцам больше информации о надзоре за американским оружием и оборудованием, поставляемым в Украину.

Как пишет The Hill, новый веб-сайт, запущенный в координации с офисом генеральных инспекторов Государственного департамента США и Агентства США по международному развитию, появился на фоне того, что республиканцы в Конгрессе продолжают препятствовать выделению новых средств для Украины и задаются вопросом о том, ведется ли надлежащий учет оружия, поставляемого в охваченную военными действиями страну.

Сайт Ukraine Oversight предоставляет информацию о работе 20 американских агентств по надзору, которые известны как "Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной". Они следят за тем, чтобы предоставленная Украине помощь использовалась по назначению. На сайте также размещена контактная информация, позволяющая сообщать о любых заявлениях о мошенничестве, растратах или злоупотреблениях, связанных с помощью Украине.

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Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч (Robert Storch) в своем заявлении сказал, что веб-сайт - это "удобный универсальный инструмент, где люди могут узнать больше о наших обширных усилиях по надзору за использованием долларов налогоплательщиков для помощи США Украине". На сайте есть приветственная страница с видеороликом, описывающим усилия Межведомственной рабочей группы по надзору за Украиной, а также вводная информация о войне на Украине и поддержке США.

В нем также есть подборки фактов о том, сколько США предоставили Украине помощи с момента вторжения России в страну в 2022 году - 113,4 миллиарда долларов, - а также подробная информация о проектах надзора со стороны агентств, которым поручено следить за тем, чтобы оружие не использовалось не по назначению.

Республиканцы уже давно поднимают вопросы о миллиардах долларов, направляемых в Украину, в том числе о том, осуществляется ли надлежащий надзор. Офис Сторча обнаружил некоторые проблемы с отслеживанием помощи Украине, но не выявил вопиющих случаев расточительства, мошенничества или нецелевого использования.

Диана Шоу, исполняющая обязанности генерального инспектора Государственного департамента, заявила, что "надзор за Украиной является нашим приоритетом номер один", и приветствовала новый веб-сайт как новый инструмент, "помогающий информировать американских налогоплательщиков".

Помощь Украине от США - детали

Республиканцы в Конгрессе США серьезно рассматривают, как один из возможных вариантов решения многомесячной борьбы за поддержку Украины, предоставление по крайней мере части помощи в виде займа, пишет Politico.

Отмечается, что такая идея обсуждается уже несколько недель, вдохновленная недавними заявлениями бывшего президента Дональда Трампа.

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