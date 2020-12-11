Потерь в рядах ВСУ нет.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе восемь раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

В частности, вражеский огонь зафиксирован неподалеку Водяного и Лебединского - там применены гранатометы различных систем, а возле Марьинки - станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. В районе Старогнатовки боевики применили стрелковое оружие, а также трижды обстреляли ВСУ из противотанковых ручных гранатометов вблизи Авдеевки.

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Об обстрелах украинская сторона проинформировала ОБСЕ.

"Огневые провокации противника не несли угрозы украинским защитникам, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток на Донбассе сохраняется тишина.

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Автор: Юрий Годован