За прошедшие сутки боевики на Донбассе восемь раз обстреляли позиции украинских военных.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.
В частности, вражеский огонь зафиксирован неподалеку Водяного и Лебединского - там применены гранатометы различных систем, а возле Марьинки - станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. В районе Старогнатовки боевики применили стрелковое оружие, а также трижды обстреляли ВСУ из противотанковых ручных гранатометов вблизи Авдеевки.
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Об обстрелах украинская сторона проинформировала ОБСЕ.
"Огневые провокации противника не несли угрозы украинским защитникам, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток на Донбассе сохраняется тишина.
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