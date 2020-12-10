Потерь в рядах украинской армии нет.

Боевики на Донбассе увеличили количество провокаций - за минувшие сутки зафиксировано по меньшей мере девять фактов нарушений установленного перемирия.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

В частности, вражеский огонь по украинским позициям зафиксирован неподалеку от Талаковки и Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия соответственно. Еще один факт нарушения пришелся на район Авдеевки.

"Для корректировки огня из АГС со стороны населенного пункта Минеральное враг применил БпЛА типа "квадрокоптер". Украинским воинам понадобилось всего несколько выстрелов из стрелкового оружия, чтобы после пересечения линии разграничения сбить БпЛА противника", - говорится в сообщении.

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Боевых потерь и ранений в рядах ВСУ нет.

Украинские бойцы также выявили факт инженерного оборудования позиций боевиками в сторону позиций ВСУ в районе Водяного и Луганского. "У последнего противник совершил для этого три подрыва с использованием зарядов разминирования", - уточнили в штабе.

О нарушениях со стороны врага было сообщено ОБСЕ.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия возле Марьинки.

"Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие ответный огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении пресс-центра.

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Автор: Юрий Годован