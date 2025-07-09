Стало известно, электронику каких стран используют на самолетах Су-35 и Су-34

Электронику для российских самолетов поставляют такие компании, как Texas Instruments, Analog Devices и Intel.

Российские боевые самолеты Су-34 и Су-35С почти полностью состоят из электроники, которая была получена от Запада и нескольких азиатских стран. Об этом сообщается в новом отчете, который подготовило Международное партнерство по правам человека (IPHR) в сотрудничестве с некоторыми другими организациями.

Расследование показало, что в самолетах Су-34 и Су-35С используют более тысячи микроэлектронных компонентов, произведенных более чем 140 компаниями, расположенными преимущественно в США, Германии, Японии, Тайване, Южной Корее и Франции.

Среди них называют Texas Instruments, Analog Devices, Intel, Murata, Maxim, OnSemi и Vicor.

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Если говорить о фронтовом бомбардировщике Су-34, то его электроника на 68% происходит из США. Еще 16,2% приходится на продукцию из Японии. На страны Европейского Союза приходится 7%.

Практически такую же картину можно видеть в случае с Су-35С, который является наиболее мощным российским истребителем четвертого поколения.

Эксперты выяснили, что электроника Су-35 на 62,3% происходит из США. Япония и страны Евросоюза находятся на втором и третьем местах, соответственно.

Для получения стратегически важных компонентов Москва использует разветвленную сеть, в которую входят импортеры и поставщики.

Например, активно используются фирмы-"прокладки", которые находятся в Китае, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и ряде стран ЕС.

Российская боевая авиация - главное

Несмотря на санкции, введенные после вторжения в Украину, россияне продолжают активно строить новые самолеты. Недавно государственная корпорация "Ростех" передала армии РФ очередную партию новых Су-35. Судя по обнародованным фото, было передано по меньшей мере два истребителя.

По словам ведущего научного сотрудника Государственного музея авиации Валерия Романенко, за время войны россияне увеличили парк самолетов Су-35. На сегодня они имеют около 120 таких истребителей.

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