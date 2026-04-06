Россия без Starlink: Дикий высмеял планы оккупантов восстановить полноценную связь

Новую систему связи для россиян эксперт назвал "ЧебурахоСтарлинком"

Сейчас Россия почти на год отброшена назад из-за отключения Starlink и поэтому ищет пути решения этой проблемы. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий на Radio NV.

Он отметил, что на момент отключения Starlink у россиян уже было примерно 50 тысяч украденных терминалов.

"Для них тогда это была реально ужасная катастрофа. И это был тот момент, которым мы воспользовались, чтобы переломить ситуацию на фронте. Но даже в тот момент было очевидно, что это кратковременный эффект, и через несколько месяцев они оправятся", – сказал Дикий.

По его словам, тогда россияне "откатились" на уровень 2024 года, потому что те 50 тысяч Starlink они "натерпелись" за 2025 год и кайфовали". В то же время, подчеркнул он, враг до этого как-то воевал, и управление и связь у него были.

"Они восстановили уровень связи, который был у них до Starlink, а сейчас пытаются вернуться к тому хорошему, к чему успели привыкнуть за год со Starlink. Но это уже совсем другая задача. На это у них не хватит сил", – отметил Дикий.

Он рассказал, что оккупанты переключились на связь со спутников с помощью "Ямала", используя для военных нужд систему корпорации "Газпром".

"Но столкнулись с тем, что там всего 8 спутников. Мощных, хороших спутников, но их мало. На сегодняшний день территория, где проходят боевые действия, едва-едва охватывается одним из спутников", – отметил Дикий и добавил, что враг начал работать над запуском новой системы – "таким себе аля Чебураховым Старлинком".

В то же время он считает, что "это просто планы". Мол, даже если бы у россиян все шло идеально, то "им понадобится несколько лет и несколько сотен запусков спутников, чтобы вывести на орбиту этот новый запланированный ЧебурахоСтарлинк".

По его словам, это такая вражеская заявка на победу, но скорее на бумаге, чем в реальности. Также эксперт уверен, что у россиян будет еще много других попыток более "воровского характера" для решения своих проблем со связью.

Отключение Starlink для россиян

Как сообщал УНИАН, компания SpaceX приняла экстренные меры, чтобы сделать невозможным использование терминалов спутниковой связи Starlink на российских беспилотниках.

Министр обороны Украины Михаил Федоров отмечал, что благодаря отключению сигнала для российских терминалов возможность передачи видео в режиме реального времени упала в 11 раз, тогда как радиочастотные перехваты значительно возросли. По его словам, Россия фактически была лишена связи.

