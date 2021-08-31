В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в понедельник, 30 августа, погиб украинский военнослужащий из Львовской области, который служил в 24-й отдельной механизированной бригаде им. Короля Даниила.
На Донбассе погиб Роман Задорожный, сообщила в Facebook Львовская областная госадминистрация и показали фото погибшего.
По сведениям ЛОГА, трагедия произошла возле города Попасная Луганской области.
"На востоке погиб боец с Львовщины... соболезнует родным и близким", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что 30 августа на Донбассе боевики 11 раз нарушили "режим тишины". В результате обстрелов погиб один украинский воин, а еще один – был ранен. Раненого бойца срочно госпитализировали.
Конфликт на Донбассе – справка УНИАН
В 2014 году часть Донбасса захватили боевики самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Боевиков поддержала Россия.
Сначала на части востока Украины началась антитеррористическая операция, а позже вместо нее был дан старт операции Объединенных сил.
На Донбассе не раз вводили "режим тишины".
В конце декабря 2020-го стало известно, что на протяжении года в результате конфликта погибли 49 украинских военнослужащих.