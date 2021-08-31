Боец погиб у Попасной, сообщили во Львовской областной госадминистрации.

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в понедельник, 30 августа, погиб украинский военнослужащий из Львовской области, который служил в 24-й отдельной механизированной бригаде им. Короля Даниила.

На Донбассе погиб Роман Задорожный, сообщила в Facebook Львовская областная госадминистрация и показали фото погибшего.

По сведениям ЛОГА, трагедия произошла возле города Попасная Луганской области.

"На востоке погиб боец с Львовщины... соболезнует родным и близким", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что 30 августа на Донбассе боевики 11 раз нарушили "режим тишины". В результате обстрелов погиб один украинский воин, а еще один – был ранен. Раненого бойца срочно госпитализировали.

Конфликт на Донбассе – справка УНИАН

В 2014 году часть Донбасса захватили боевики самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Боевиков поддержала Россия.

Сначала на части востока Украины началась антитеррористическая операция, а позже вместо нее был дан старт операции Объединенных сил.

На Донбассе не раз вводили "режим тишины".

В конце декабря 2020-го стало известно, что на протяжении года в результате конфликта погибли 49 украинских военнослужащих.

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Автор: Екатерина Присяжнюк